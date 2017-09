BES

A Associação de Lesados da Venezuela e da África do Sul reúne-se esta segunda-feira, em Lisboa, com assessora do primeiro-ministro para debater uma eventual solução para os seus casos, disse à Lusa fonte oficial destes clientes.

O encontro na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, está marcado para as 17:30 (hora de Lisboa) e a representar António Costa estará Mariana Melo Egídio, assessora do seu gabinete desde final de 2016.

Em causa, nesta reunião, estarão as perdas que a comunidade portuguesa na Venezuela e África do Sul sofreu com o colapso do Banco Espírito Santo (BES), depois de terem comprado produtos financeiros nas sucursais exteriores do banco que nunca foram reembolsados.