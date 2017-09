Actualidade

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) é, a partir de hoje, uma sociedade anónima, um passo decisivo para que seja possível a entrada de outras instituições da economia social no capital do banco, informou em comunicado o banco mutualista.

De acordo com o documento disponível na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a realização da escritura dos estatutos e a correspondente inscrição no registo comercial foram feitas hoje, oficializando a transformação da CEMG em sociedade anónima.

"Em consequência da transformação em sociedade anónima, o Fundo de Participação da CEMG extinguiu-se por conversão em capital social, pelo que as unidades de participação do mesmo se converteram em ações ordinárias", lê-se no comunicado.