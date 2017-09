Actualidade

A Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais considerou hoje que o comandante nacional da Proteção Civil não tinha condições para continuar no cargo devido ao avolumar de situações, mas defendeu que devia permanecer em funções até ao apuramento das responsabilidades.

O presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, disse à agência Lusa que, desde o incêndio de Pedrógão Grande até hoje, surgiu uma série de situações relacionadas com a indefinição operacional, organização no teatro de operações, "alguma ausência de intervenção por parte do comandante e alguma estratégica mal gerida" e agora o processo disciplinar e a indefinição da licenciatura.

"Com o avolumar de todas as situações não havia muitas condições para o comandante Rui Esteves continuar no cargo", sustentou Fernando Curto, avançando que "perante todos estes factos e toda a contestação que se gerou em torno do comandante" era "muito difícil" permanecer como comandante da Proteção Civil.