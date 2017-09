Actualidade

Jorge Costa deixou hoje o comando técnico do Arouca, após reunião da equipa técnica com a direção do clube, atual 16.º classificado da II Liga de futebol.

A decisão foi anunciada pelo Arouca na sua página do facebook, os seus responsáveis agradecido "todo o trabalho realizado pelo 'mister' Jorge Costa" e lhe desejado "os maiores sucessos pessoais e profissionais".

Apresentado em 29 de junho, Jorge Costa fez um discurso ambicioso de subir o Arouca à I Liga, mas o treinador, de 45 anos, está, após a sexta jornada, a oito pontos dos lugares de subida.