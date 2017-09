LE

O Sporting de Braga estreou-se hoje da melhor maneira na fase de grupos da Liga Europa de futebol, ao vencer em casa dos alemães do Hoffenheim por 2-1, em jogo da primeira jornada do grupo C.

A equipa germânica ainda esteve em vantagem, depois de Sandro Wagner ter inaugurado o marcador, aos 24 minutos, mas os 'arsenalistas' deram a volta ao marcador, primeiro empatando ainda antes do final da etapa inaugural, por João Carlos Teixeira, aos 45+1, depois com um golo de Dyego Sousa no arranque da segunda metade, aos 50.

Esta vitória deixa o Sporting de Braga isolado no comando do grupo com três pontos, tendo ainda beneficiado do empate (0-0) entre os turcos do Basaksehir e os búlgaros do Ludogorets, na Turquia.