LE

O Vitória de Guimarães estreou-se hoje com um empate na fase de grupos da Liga Europa de futebol, ao empatar em casa com os austríacos do Salzburgo 1-1, em jogo da primeira jornada do grupo I.

A equipa vimaranense ainda esteve em vantagem, quando Pedro Henrique abriu o marcador, aos 25 minutos, mas permitiu a igualdade em cima do intervalo, ao sofrer um tento de Berisha, aos 45.

O empate deixa a equipa de Guimarães empatada no segundo posto com os austríacos, ambos com um ponto, num grupo liderado pelos franceses do Marselha, que receberam e venceram os turcos do Konyaspor por 1-0.