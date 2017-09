Actualidade

Um "número expressivo" de passageiros da TACV continua retido em Cabo Verde, informou hoje a companhia aérea cabo-verdiana, que desde o início do mês cancelou 36 voos internacionais, tendo reencaminhado mais de 3 mil passageiros para outras empresas.

A companhia aérea, que nas últimas semanas cancelou a quase totalidade dos voos para a Europa, Estados Unidos e Brasil devido a uma avaria no motor do único avião que tem a operar, divulgou hoje um balanço da operação entre 01 e 13 de setembro.

De acordo com o balanço, durante o referido período foram cancelados 30 voos "inicialmente programados para operar com o B757" e mais 6 voos "em consequência de uma avaria idêntica no avião B767 da EuroAtlantic", que a TACV tem alugado em permanência desde julho "para fazer face à grande demanda da época alta".