Actualidade

Luís Nunes é o novo diretor clínico do Centro Hospitalar de Lisboa Central (CHLC), substituindo no cargo, a partir de hoje, António Sousa Guerreiro, que deixou as funções a seu pedido, anunciou hoje o centro hospitalar.

"Ser diretor clínico do CHLC é uma enorme responsabilidade, mas também um dever. É estar disponível e empenhado, integrado numa equipa coesa de administração de uma enorme organização de cuidados de saúde", afirmou Luís Nunes, citado pelo CHLC em comunicado.

Luís Nunes, de 62 anos, desempenhava as funções de diretor clínico adjunto do CHLC - Hospital de Dona Estefânia.