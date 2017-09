Actualidade

O presidente norte-americano abalou na quinta-feira os seus aliados republicanos ao negociar diretamente com os democratas para regularizar as centenas de milhares de imigrantes clandestinos, provocando uma série de protestos entre os seus apoiantes da primeira hora.

Dececionado pela inação e pelas divisões dos congressistas republicanos, Donald Trump resumiu assim a sua nova estratégia: "Se eles (republicanos no Congresso) não são capazes de se entender, vou ter de pedir alguma ajuda aos democratas".

Esta foi a segunda vez, em uma semana, que Trump se entendeu com "Nancy e Chuck", referindo-se a Nancy Pelosi e Chuck Schumer, os líderes dos grupos parlamentares dos democratas na Câmara dos Representantes e Senado, respetivamente, com quem tinha acordado uma posição comum sobre a dívida e o orçamento, durante uma reunião no Gabinete Oval da Casa Branca.