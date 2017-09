Coreia do Norte

O Japão condena hoje fortemente a Coreia do Norte pelo míssil lançado e que sobrevoou a ilha japonesa de Hokkaido, anunciou hoje o porta-voz do governo nipónico.

"O Japão não vai tolerar estas provocações e protestamos fortemente contra a Coreia do Norte", advertiu o porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, salientando a vontade de "responder de forma adequada, juntamente com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e outros países interessados" a este ato de Pyongyang.

A Coreia do Norte lançou hoje (já sexta-feira de manhã em Tóquio) um míssil que sobrevoou o Japão, anunciou o Governo japonês.