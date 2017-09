Coreia do Norte

O primeiro-ministro australiano, Malcolm Turnbull, defendeu que o míssil lançado hoje pela Coreia do Norte figura como "um sinal de frustração" face às recentes sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU.

"Isto é outro ato perigoso, imprudente e criminoso por parte do regime da Coreia do Norte que ameaça a estabilidade da região e do mundo e que condenamos totalmente", afirmou Malcolm Turnbull ao canal Sky News da televisão por cabo da Austrália.

A Coreia do Norte lançou hoje um míssil a partir dos subúrbios de Pyongyang que sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão.