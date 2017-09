Actualidade

O Presidente timorense pediu hoje debates parlamentares com "cordialidade, transparência, respeito e responsabilidade" e que, em conjunto com os restantes órgãos de Estado, ajudem a melhorar as condições de vida da população.

"O povo defende o debate, mas um debate onde prevaleça a cordialidade e a transparência. Quer ouvir pontos de vista que abram caminho para algo novo que resulte em melhorias. Quer ver um comportamento que demonstre uma cultura de tolerância, respeito, solidariedade, espírito de equipa e sentido de responsabilidade no desempenho das respetivas funções", disse Francisco Guterres Lu-Olo.

O Presidente timorense falava no arranque da sessão solene que marcou o início da primeira sessão legislativa da IV legislatura do Parlamento Nacional, cujos 65 deputados, eleitos nas legislativas de 22 de julho, tomaram posse este mês.