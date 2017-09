Actualidade

O furacão Max converteu-se na quinta-feira numa tempestade tropical após tocar terra no estado mexicano de Guerrero, provocando chuvas intensas a torrenciais e fortes ventos e ondulação no sul e sudoeste do país, informou o Serviço Meteorológico Nacional.

No seu mais recente boletim, o Serviço Meteorológico Nacional (SMN) indicou que a tempestade tropical Max move-se a 13 quilómetros por hora no município de San Luis Acatlán em direção a leste.

"A sua circulação ocasiona chuvas intensas a torrenciais, ventos fortes e ondulação elevada em Guerrero e Oaxaca (sul) e Michoacán (sudoeste)" assinalou.