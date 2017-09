Venezuela

Representantes do Governo e da oposição venezuelanos decidiram, na quinta-feira, marcar um novo encontro a 27 de setembro, na República Dominicana, para avaliar o possível reinício do diálogo entre ambas partes.

Em declarações aos jornalistas, após dois dias de reuniões com as duas delegações venezuelanas, o Presidente da República Dominicana, Danilo Medina, anunciou que México, Chile, Bolívia e Nicarágua vão integrar a comissão de países que vão mediar o processo de diálogo na Venezuela.

Além da avaliação de uma possível reativação das mesas de diálogo, criadas em outubro do ano passado e suspensas três meses depois, as duas delegações venezuelanas deverão também "tratar os grandes problemas" do país, afirmou.