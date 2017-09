Incêndios

Um incêndio que lavra desde a noite de quinta-feira no concelho de Tondela, no distrito de Viseu, foi dado, esta madrugada, como dominado, de acordo com a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

O fogo, que deflagrou às 20:04 de quinta-feira na localidade de Carvalhal da Mulher, freguesia de Caparrosa e Silvares, entrou em fase de resolução (sem perigo de propagação para além do perímetro já atingido) pelas 03:45, disse fonte da Proteção Civil à agência Lusa.

Apesar de dominado, o fogo ainda mobilizava, por volta das 04:15, um total de 206 operacionais apoiados por 55 meios terrestres.