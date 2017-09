Actualidade

As autoridades do Vietname procederam à retirada de 47 mil pessoas da região central do país devido à chegada, prevista para hoje, do tufão Doksuri, que transporta rajadas de até 155 quilómetros por hora.

Milhares de habitantes da província Ha Tinh deixaram as suas casas após o alerta do Departamento para o Controlo de Desastres do Vietname e espera-se que mais o façam ao longo do dia de hoje noutras três zonas do país.

As autoridades vietnamitas proibiram a pesca nas áreas de risco e assinalaram que 250 mil soldados, a par com a frota de barcos e viaturas, se encontram preparados para responder aos trabalhos necessários.