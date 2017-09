Coreia do Norte

O secretário de Estado norte-americano condenou hoje "o provocador" lançamento de um míssil efetuado pela Coreia do Norte que sobrevoou o Japão, instando "todas as nações", sobretudo a China e a Rússia, a aplicar "novas medidas".

"Pedimos a todas as nações que adotem novas medidas contra o regime de Kim [Jong-un]", afirmou Rex Tillerson, num comunicado emitido pelo Departamento de Estado.

o chefe da diplomacia norte-americana dirigiu o apelo particularmente à China e à Rússia, que têm estreitos laços com a Coreia do Norte, e exortou Pequim e Moscovo a mostrar a sua "intolerância face a estes imprudentes lançamentos de mísseis e a empreender as suas próprias ações diretas" contra Pyongyang.