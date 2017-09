Actualidade

Uma das maiores casas de câmbio de Bitcoin na China anunciou que vai encerrar, depois de os reguladores chineses terem pedido, na semana passada, o fecho de casas que compram e vendem aquela moeda criptografada.

A BTC China informou, no seu portal oficial, que "vai parar com todas as atividades comerciais" em 30 de setembro. A casa de câmbio referiu que age "no espírito" de uma interdição feita pelo banco central chinês na semana passada, mas não indicou ter recebido uma ordem direta para encerrar.

Nenhuma outra casa de câmbio anunciou a mesma intenção até à data.