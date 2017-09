Coreia do Norte

Tóquio e Washington acordaram hoje exercer "visível pressão" sobre Pyongyang após o novo lançamento de um míssil por parte da Coreia do Norte que sobrevoou o norte do Japão antes de cair em águas do Pacífico.

O ministro dos Negócios Estrangeiros japonês, Taro Kono, manteve hoje uma conversa ao telefone com o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, para analisar e estudar uma resposta conjunta ao novo disparo de míssil realizado hoje pela Coreia do Norte.

Ambos acordaram trabalhar com a comunidade internacional e o Conselho de Segurança da ONU para "conseguir a plena aplicação" do novo pacote de sanções, aprovado na segunda-feira por unanimidade, segundo o chefe da diplomacia nipónica aos 'media' locais.