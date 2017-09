Coreia do Norte

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, pediu hoje "uma resposta mundial" contra a Coreia do Norte na sequência do novo disparo de um míssil balístico que qualificou de "imprudente violação das resoluções da ONU".

"O disparo do míssil da Coreia do Norte é uma nova violação das resoluções das Nações Unidas" que impedem a Coreia do Norte de aperfeiçoar armamento, escreveu Stoltenberg numa mensagem difundida pela rede social Twitter.

O secretário-geral da Aliança Atlântica acrescenta que se trata de uma a "grande ameaça à paz e à segurança internacional que exige uma resposta mundial".