Actualidade

O novo primeiro-ministro timorense, Mari Alkatiri, disse hoje que o seu Governo dará prioridade ao desenvolvimento legislativo e institucional, destacando a necessidade de fortalecer o sistema judicial.

As prioridades foram deixadas por Mari Alkatiri no primeiro discurso depois de tomar posse como primeiro-ministro do VII Governo constitucional, numa cerimónia no Palácio Nobre de Lahane, em Díli.

"O Governo dará prioridade ao desenvolvimento legislativo e institucional da nossa sociedade e do Estado, com uma visão que será global e transversal e vai ser concretizada através de programas específicos. Estes abrangerão vários setores e instituições, desde os níveis comunitário e local, e do setor privado da economia, aos níveis centrais do governo e da administração pública", disse.