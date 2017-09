Actualidade

O novo primeiro-ministro timorense disse hoje que Timor-Leste tem que corrigir erros nos investimentos no desenvolvimento económico e social do país, combater as assimetrias regionais e fortalecer os recursos humanos.

"O nosso povo continua a ser vítima de um modo de vida de uma economia de subsistência e de importação, provocando uma assimetria entre as zonas urbanas e as zonas rurais, simplesmente inaceitável", disse Mari Alkatiri, depois de tomar posse como primeiro-ministro do VII Governo constitucional.

"Enquanto no campo se vive de facto mergulhado no marasmo da força de uma economia de subsistência e uma débil monetarização da mesma, nas zonas urbanas, em particular em Díli, vivemos uma situação típica de uma cidade invadida pelo êxodo rural que impôs uma situação de ruralização da vida urbana, por um lado, e uma opção pelo despesismo de uma pequena franja da população com condições de poupar e investir as suas poupanças para melhor contribuir para o desenvolvimento nacional", afirmou.