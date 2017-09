Actualidade

O novo primeiro-ministro timorense defendeu hoje um reforço e expansão da parceria histórica de Timor-Leste com Portugal, na "educação de qualidade", nos setores de transporte marítimo, construção e manutenção naval e em investimento direto.

"As nossas relações com Portugal remontam há séculos e em 2015 celebramos o 5.º centenário da chegada às praias de Lifau dos primeiros portugueses. A cooperação bilateral com Portugal deve ser revista e redimensionada", disse Mari Alkatiri, momentos depois de tomar posse como primeiro-ministro no VII Governo constitucional.

"Acredito que devemos expandir essa parceria nas áreas da educação de qualidade e de investimentos, com captação de investimento direto. Timor-Leste e Portugal devem expandir a cooperação bilateral para o setor de transportes marítimo, construção e manutenção naval", defendeu.