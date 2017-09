Actualidade

O Presidente timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, empossou hoje os primeiros 12 elementos do VII Governo constitucional, liderado por Mari Alkatiri e cuja composição final só será conhecida nas próximas semanas.

A cerimónia de posse decorreu no Palácio Nobre de Lahane, em Díli, onde os elementos do elenco governativo prestaram juramento.

Lu-Olo disse que a composição do Governo "tem em conta o modo como o povo votou e resulta do acordo entre partidos políticos com assento no Parlamento Nacional", nomeadamente a Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin) e o Partido Democrático (PD), que assinaram o acordo de coligação de Governo.