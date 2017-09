Actualidade

O ministro das Finanças admitiu hoje, em Talin, que tem havido "um conjunto de conversas" sobre a possibilidade de se candidatar à presidência do Eurogrupo, e, sem assumir explicitamente essa candidatura, garantiu que Portugal participará ativamente no processo.

À entrada para a reunião informal de 'rentrée' dos ministros das Finanças da zona euro, na capital da Estónia, numa altura em que se aproxima o final do mandato de Dijsselbloem (janeiro próximo) e se fala insistentemente no seu nome como forte candidato ao cargo, Mário Centeno escusou-se a assumir interesse no posto, mas considerou que Portugal pode dar um bom contributo à Europa, deixando a porta aberta a essa possibilidade.

"Vamos participar nessa discussão com a maior das tranquilidades, tendo como objetivo trazer para a Europa e para Portugal aquilo que de mais positivo nós conseguimos oferecer, e isso são as nossas ideias, a nossa participação e vamos ser muito ativos nessa matéria", disse aos jornalistas, à chegada à reunião.