Actualidade

A Associação Comercial e Industrial de Sernancelhe está a promover um plano para valorizar nacional e internacionalmente a castanha da região, em todas as suas fases, desde o produtor ao distribuidor.

"Havia o hábito de comprar a castanha diretamente ao produtor e vendê-la, sem sequer saber para onde ia, se era para consumo nacional ou internacional, e sem lhe dar a necessária valorização", explicou à agência Lusa o presidente da Associação Comercial e Industrial de Sernancelhe, João Aguiar Raínho.

Nesse âmbito, tem em desenvolvimento o projeto "Todos com a castanha... a castanha com todos", um investimento de 203.477 euros, que recebeu 85% de financiamento da União Europeia através do Norte 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020).