Ajuda externa

O Governo considera que a avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI) ao abrigo do artigo IV, hoje divulgada, "representa uma evolução positiva da análise" ao desempenho da economia portuguesa e reconhece o "sucesso da mudança estrutural" implementada.

"O FMI salienta os avanços registados por Portugal ao longo do último ano. Esta avaliação representa uma evolução positiva da análise do Fundo, visível no expressivo crescimento económico previsto para 2017: 2,5%, uma revisão em alta, partindo dos 1,3% previstos no último relatório de fevereiro. Para 2018 a previsão foi agora revista para 2%, sendo anteriormente de 1,2%", lê-se numa nota do executivo de António Costa.

Numa reação ao Relatório da Missão do Artigo IV do FMI, que se realizou de 19 a 29 de junho passado, o Governo destaca que aquela instituição internacional "reconhece a composição diversificada deste crescimento, assente no investimento privado e nas exportações, resultado da melhoria das condições de crédito e do aumento da competitividade dos bens e serviços portugueses".