Coreia do Norte

A China evitou hoje condenar de forma explicita o último lançamento de um míssil pela Coreia do Norte, dias depois do Conselho de Segurança da ONU ter aprovado novas sanções contra o regime de Kim Jong-un.

Pyongyang lançou hoje um míssil que sobrevoou o norte do Japão, anunciou o governo de Tóquio logo após o disparo, que não provocou danos.

Em conferência de imprensa, Hua disse que que todas as resoluções do Conselho de Segurança, no qual a China é membro permanente, "se opõem ao desenvolvimento da capacidade nuclear da Coreia do Norte".