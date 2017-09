Londres/Ataque

A primeira-ministra britânica, Theresa May, expressou hoje a sua solidariedade para com as pessoas feridas numa explosão na estação de metro de Parsons Green em Londres, que a polícia encara como um ato terrorista.

"Os meus pensamentos estão com as pessoas feridas em Parsons Green e com os serviços de emergência que respondem a este ato terrorista", declarou May, que preside ao início da tarde a uma reunião urgente do seu gabinete de segurança (Cobra).

