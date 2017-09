Actualidade

O presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, afirmou hoje em Tallin que é sua intenção completar o seu mandato, que expira em meados de janeiro próximo, "sob qualquer circunstância", mesmo que deixe de ser, entretanto, ministro das Finanças da Holanda.

Numa conferência de imprensa durante a reunião informal que assinala a 'rentrée' de ministros das Finanças europeus, Dijsselbloem, questionado sobre a possibilidade de abandonar mais cedo a presidência do Eurogrupo dada a previsível tomada de posse, em breve, de um novo Governo (e ministro das Finanças) holandês, referiu que o assunto não foi hoje abordado, "e a razão é que não há motivo para o discutir".

Depois de gracejar com o jornalista que lhe colocou a questão, afirmando que "pelos vistos tem mais informação sobre a chegada de um novo Governo na Holanda" do que ele próprio, Dijsselbloem revelou então que é sua intenção ficar até final do mandato, com ou sem novo ministro das Finanças holandês.