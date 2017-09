Londres/Ataque

Dezoito pessoas foram hospitalizadas por terem sofrido ferimentos na sequência da explosão de um artefacto, hoje, na estação de metropolitano de Parssons Green, em Londres, disseram fontes policiais e do serviço de ambulâncias britânicos.

As mesmas fontes referem que os passageiros que foram hospitalizados não correm perigo de vida.

As chamas deflagraram, às 07:21, num balde de plástico depois de se ter sentido uma explosão, no interior de um comboio com capacidade para transportar 865 passageiros.