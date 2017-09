Londres/Ataque

Um engenho de fabrico artesanal provocou hoje a explosão no metropolitano de Londres causando ferimentos ligeiros a 18 passageiros, disse o chefe da unidade antiterrorista da Scotland Yard, Mark Rwoley.

Numa breve declaração, Rowley afirmou também que elementos dos serviços secretos britânicos (MI5) colaboram com as investigações em curso e que os agentes da polícia estão a analisar as imagens que foram captadas pelas câmaras de segurança.

As chamas deflagraram, às 08:21 (hora local), num balde de plástico depois de se ter sentido uma explosão, no interior de um comboio com capacidade para transportar 865 passageiros.