Macau/Eleições

A campanha eleitoral em Macau termina hoje à meia-noite, depois de duas semanas coloridas, com recurso a ícones políticos como Che Guevara e Mao Tsé-tung, trocas de insultos e debates acesos.

Numa terra em que o jogo está enraizado na cultura e tradições e o envolvimento da população na política é reduzido, as 24 listas candidatas ao sufrágio universal de domingo identificam-se por um número - o mesmo da ordem do boletim de votos -, cor e símbolos, sendo o nome relegado para segundo plano.

A campanha arrancou em festa, à meia-noite de 02 de setembro, com os candidatos e apoiantes concentrados numa das principais praças da cidade, com bandeiras e balões, e camisolas e faixas com os números das listas que representam.