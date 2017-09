Actualidade

O Santander Totta e o Banco Popular Portugal convocaram hoje os investidores com obrigações daqueles bancos para se pronunciarem sobre a fusão das duas instituições em várias assembleias de obrigacionistas agendadas para 19 de outubro.

Nos termos das convocatórias hoje publicada na página eletrónica da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em causa estão 17 linhas de obrigações (seis do Banco Popular e 11 do Santander Totta), sendo os respetivos detentores chamados a aprovar a compra pelo Santander Totta da operação em Portugal do Banco Popular, na sequência do resgate deste banco espanhol e sua aquisição pelo grupo Santander.

As assembleias obrigacionistas têm como ponto único "deliberar sobre a fusão e, em caso de não aprovação, o exercício do direito de oposição judicial" relativamente à operação.