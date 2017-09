Angola/Eleições

O Presidente eleito angolano, João Lourenço, levou hoje ao conhecimento do Bureau Político do MPLA a proposta de composição do novo Governo, que deverá representar uma redução face aos atuais mais de 30 ministérios.

O assunto foi analisado hoje em reunião ordinária do Bureau Político do partido no poder em Angola desde 1975, sob orientação do presidente do MPLA e ainda chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos.

O órgão máximo do partido, de acordo com informação oficial disponibilizada à Lusa, "apreciou o calendário de investidura" do Presidente da República, do vice-Presidente da República, dos deputados à Assembleia Nacional e do Governo, conforme decorre das eleições de 23 de agosto, que o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) venceu, com 61% dos votos, segundo os dados oficiais da Comissão Nacional Eleitoral.