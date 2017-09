Actualidade

O Governo espanhol decidiu hoje reforçar o controlo das despesas da Catalunha para evitar a utilização de verbas na realização de um referendo separatista, depois do executivo regional ter deixado de informar Madrid sobre as suas contas.

"Criámos este novo mecanismo de controlo das despesas", anunciou o ministro do Orçamento, Cristobal Montoro, no final do Conselho de Ministros do Governo espanhol.

Segundo Montoro, o Estado irá substituir a Generalitat (executivo regional) nos pagamentos, para garantir os serviços públicos e que não se gaste "nem um euro" no financiamento de "uma atividade ilegal" como o referendo de autodeterminação de 01 de outubro.