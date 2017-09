Actualidade

O Presidente da República disse hoje, em Malta, que embora haja diferentes formas de pensar na União Europeia, todos concordam que para resolver o problema das migrações é necessário estabilizar e desenvolver os países africanos.

"Penso que podemos dizer que concordamos que para os resolver [problemas causados pelas migrações] é preciso diplomacia, segurança, políticas de defesa e desenvolvimento dos países africanos. A segurança é importante, mas é necessário criar condições nesses países para uma estabilização económica, social e politica, pensar no futuro das novas gerações", defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

A declaração do chefe de Estado português foi feita em inglês na presença de outros Presidentes não executivos da União Europeia, que participaram na quinta-feira e hoje no 13.º encontro do Grupo de Arraiolos, assim designado por a primeira iniciativa do género se ter realizado naquela vila alentejana, em 2003.