Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu hoje em Bruges a conclusão da União Económica e Monetária, de modo a construir "a Europa do futuro", salientando o empenho de Portugal no cumprimento dos critérios para a dívida e o défice.

Costa, que discursou na abertura do ano académico do Colégio da Europa, em Bruges, salientou que "sem completar a União Económica e Monetária (UEM)" não haverá "as bases sólidas para construir a Europa do futuro", defendendo a criação do Fundo Monetário Europeu como um passo fundamental para a conclusão da UEM.

Dando o exemplo de Portugal, o chefe de Governo sublinhou: "o percurso de recuperação económica que temos vindo a fazer mostra que é possível cumprir as regras orçamentais e, simultaneamente, implementar medidas económicas que promovam o crescimento, o emprego e a coesão social".