Actualidade

A força que Portugal está a preparar para o Afeganistão deverá incluir 160 militares e estar operacional a partir de abril do próximo ano, disse hoje, em Nova Iorque, o ministro da Defesa, Azeredo Lopes.

"Portugal comprometeu-se com o envio desta força a partir de abril (...) Será uma 'quick reaction' force [força de reação rápida], com cerca de 135 membros, e mais 25 de formação e treino na área da engenharia", precisou o ministro à agência Lusa em Nova Iorque.

O governo está a negociar o envio da força com a NATO, que terá uma dimensão equivalente ao contingente que retirou do teatro de operações do Kosovo em maio passado (mantêm-se dez militares no quartel-general).