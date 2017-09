Actualidade

O IGCP vai realizar no próximo dia 20 de setembro dois leilões das linhas de Bilhetes do Tesouro (BT) com maturidades a seis meses e um ano, para arrecadar até 1.750 milhões de euros.

Os leilões vão começar pelas 10:30 (hora de Lisboa) e as maturidades foram fixadas em 16 de março de 2018 e 21 de setembro de 2018, com um montante indicativo global entre 1.500 milhões de euros e 1.750 milhões de euros, segundo a nota informativa hoje divulgada pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

