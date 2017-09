Actualidade

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) conserva uma "base sólida de apoiantes dedicados" na Internet apesar das perdas no terreno na Síria e no Iraque, advertiu hoje a Europol (Serviço Europeu de Polícia).

"Os grupos 'jihadistas' utilizam igualmente pequenas plataformas e fóruns 'online' para difundir a sua propaganda terrorista", após "ações sistemáticas levadas a cabo contra isso nas redes sociais", acrescentou a Europol.

O relativo recuo da propaganda "oficial" do EI no decurso do último mês criou mais espaço para conteúdo gerado pelos utilizadores pró-EI, sustentou, em comunicado, a polícia europeia sediada em Haia.