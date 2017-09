Actualidade

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) de Lisboa decidiu hoje levar a julgamento os 27 arguidos do processo 'Jogo Duplo', relacionado com viciação de resultados no futebol, após sete dos arguidos terem requerido a abertura de instrução.

Durante a leitura da decisão instrutória, a Juíza de Instrução Criminal (JIC) explicou que negou provimento aos requerimentos apresentados pelos sete arguidos, mantendo a acusação do Ministério Público (MP) "nos precisos termos" em que foi proferida e as medidas de coação já aplicadas.

Entre os arguidos estão jogadores do Oriental, Oliveirense, Penafiel e Académico de Viseu, assim como dirigentes desportivos, empresários, um elemento de uma claque, bem como outras pessoas com ligações ao negócio das apostas desportivas.