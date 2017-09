Actualidade

O médio croata Krovinovic constitui a principal novidade no lote de 20 convocados do Benfica para a deslocação de sábado ao Bessa para defrontar o Boavista, em jogo da sexta jornada da I Liga de futebol.

Enquanto Krovinovic volta a entrar nos eleitos de Rui Vitória, de fora continuam o defesa-central Jardel, a contas com lesão miotendinosa na região posterior da coxa direita, e o médio defensivo Fejsa, que recupera de um traumatismo na perna direita.

O Benfica, terceiro classificado da Liga com 13 pontos, defronta, pelas 18:15 de sábado, no estádio do Bessa, o Boavista, 16.º com três, em jogo que vai ser dirigido por Artur Soares Dias, da associação do Porto.