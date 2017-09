Actualidade

O BE vai chamar o ministro da Saúde ao parlamento com caráter de urgência para prestar esclarecimentos sobre as reivindicações dos enfermeiros e "medidas concretas" para lhes corresponder, anunciou o grupo parlamentar bloquista.

"O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda requer, com caráter de urgência, a audição do Ministro da Saúde sobre a situação dos profissionais de enfermagem, suas reivindicações e medidas concretas para corresponder às mesmas", lê-se no requerimento subscrito pelo deputado Moisés Ferreira.

O BE junta-se, assim, ao PCP que já havia divulgado ter pedido a presença do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, para prestar esclarecimentos sobre a situação dos enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde (SNS).