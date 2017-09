GOP2018

A prevenção e o combate ao crime e às ameaças externas e a proteção das vítimas e de pessoas em risco constituem uma "clara opção" do Governo para a próxima legislatura, segundo as Grandes Opções do Plano (GOP).

No documento, a que a agência Lusa teve hoje acesso, é referido que a "criminalidade constitui uma ameaça grave" para democracia e requer "a capacitação adequada da Polícia Judiciária" para garantir a prevenção e a reação criminal aos segmentos da criminalidade mais grave e organizada, contribuindo igualmente para a segurança do espaço europeu.

Contudo, os novos desafios obrigam a mudanças organizacionais, de recursos e soluções tecnológicas específicas, orientadas para a prevenção e combate ao crime, designadamente o terrorismo, o cibercrime, os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual e a criminalidade económico-financeira.