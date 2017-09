Actualidade

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, assumiu hoje que a equipa está confiante, mas recusou facilidades contra o Tondela, na sexta jornada da I Liga de futebol, e disse que os 'leões' não irão vencer sempre de forma folgada.

Depois do triunfo (3-2) sobre o Olympiacos na estreia nesta edição da Liga dos Campeões, o técnico 'leonino' relativizou os dois golos sofridos na reta final do encontro, sublinhando que o "mais importante" foi ganhar e que o objetivo passa por "continuar no caminho certo" das vitórias já este sábado, na receção ao conjunto beirão.

"Tem de se olhar para o todo e o mais importante é ganhar, que é o que o Sporting tem feito. Ganhar por dois, três ou quatro a zero sempre não existe, só na 'Playstation'. Não há nenhuma equipa no mundo que ganhe só 4-0, 5-0 ou 6-0. Os próprios adeptos têm de estar adaptados a essa realidade. O mais importante é que tem de ser valorizado", declarou.