GOP2018

Um reforço da cobertura do SIRESP, a ampliação do projeto de georreferenciação e a implementação do SIRESP ST, para uma localização exata das ocorrências, constam da Grandes Opções do Plano do Governo.

No documento, a que a agência Lusa teve hoje acesso, consta o reforço da resiliência, redundância e cobertura do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), a ampliação do projeto de georreferenciação e a implementação do SIRESP ST, que permitirá uma localização exata das ocorrências.

Está também previsto o reforço das comunicações de dados da Rede Nacional de Segurança Interna e da cibersegurança no Ministério da Administração Interna.