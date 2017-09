Londres/Ataque

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado que hoje de manhã fez 29 feridos com a explosão de uma bomba no metro de Londres, através de um comunicado divulgado pelo seu órgão de propaganda, Amaq.

"O atentado bombista no metro de Londres foi realizado pelo (...) Estado Islâmico", lê-se no comunicado difundido nas redes sociais.

As chamas deflagraram às 08:21 (locais e de Lisboa) num balde de plástico, após uma explosão, no interior de um comboio com capacidade para transportar 865 passageiros, na estação de metro de Parsons Green.