A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) convocou uma assembleia-geral extraordinária para o dia 09 de outubro, na qual vai ser oficializada a decisão de perda da qualidade de sociedade aberta e consequente saída da bolsa.

Este é o ponto único da reunião magna que se vai realizar pelas 15:00, em Lisboa, sendo proposto pela Montepio Geral Associação Mutualista (MGAM), que detém 99,73% do capital do banco mutualista, segundo as informações disponíveis na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A entidade liderada por António Tomás Correia salientou no comunicado enviado ao regulador que "entende ser do melhor interesse da CEMG que o respetivo capital social venha a ser detido, na maior extensão possível, por entidades cooperativas, mutualistas, solidárias, associativas ou outras que, no exercício da sua atividade principal, obedeçam a estímulos que não são orientados pela lógica de obtenção de lucro".