GOP2018

O Governo vai criar um novo Programa de Arrendamento Acessível com o objetivo de "promover uma oferta alargada de habitação para arrendamento a custos acessíveis", lê-se na proposta das Grandes Opções do Plano para 2018 (GOP2018).

De acordo com a versão preliminar das GOP2018, a que a Lusa teve acesso, o atual executivo vai avançar com o reforço do programa de apoio ao arrendamento jovem.

"Pretende-se, assim, dar resposta às necessidades das famílias de rendimentos intermédios que têm hoje, em alguns territórios, muita dificuldade em aceder ao mercado habitacional sem que isso comporte uma sobrecarga excessiva para o seu orçamento familiar", indicou o Governo na proposta das GOP2018.